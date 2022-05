Südkorea: Nordkorea feuert ballistische Rakete ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab am Donnerstag mit. Zunächst war unklar, wie weit sie flog. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen, die einen Atomsprengkopf tragen können. Das Land hatte seit Beginn dieses Jahres mehrfach Raketen getestet, darunter auch eine Interkontinentalrakete. Zuletzt hatte Nordkorea nach südkoreanischen Angaben am Samstag eine Rakete getestet, die aus einem U-Boot gestartet wurde. Pjöngjang ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen./dg/DP/ngu