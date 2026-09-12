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Südkorea: Nordkorea feuert erneut Flugkörper ab

SEOUL/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut einen Flugkörper abgefeuert. Das Geschoss flog in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer), wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte berichtete.

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Nordkorea hatte erst vor rund drei Wochen mehrere Kurzstreckenraketen Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Dem abgeschotteten Land unter Machthaber Kim Jong Un ist es gemäß mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

Mitte August hatten sowohl Südkorea als auch die USA deutliche Zugeständnisse an Nordkorea gemacht. So ordnete US-Präsident Donald Trump an, ein gemeinsames Militärmanöver mit Südkorea deutlich zu reduzieren. Er verwies dabei auf seine angeblich "sehr gute Beziehung" zu Nordkoreas Machthaber Kim und sagte, er rechne damit, diesen noch in diesem Jahr zu treffen. Kim selbst hat sich zu dem Gesprächsangebot bislang nicht öffentlich geäußert.

Kim hatte vergangene Woche erklärt, Nordkoreas Marine zu einer mit Atombomben bewaffneten Streitmacht weiterentwickeln zu wollen./hme/DP/zb

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