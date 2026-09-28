DAX 25.478 +0,3%ESt50 6.328 +0,4%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,18 -0,5%Nas 26.919 -0,6%Bitcoin 73.363 -1,2%Euro 1,1366 -0,2%Öl 106,4 +2,0%Gold 4.148 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Südkorea: Nordkoreanische Minen lösten Explosion im Grenzgebiet aus

SEOUL (dpa-AFX) - Nach Angaben des südkoreanischen Militärs haben mit hoher Wahrscheinlichkeit nordkoreanische Landminen eine Explosion ausgelöst, bei der am vergangenen Montag drei südkoreanische Soldaten verletzt wurden - zwei davon schwer. Die Einschätzung gab der südkoreanische Generalstab nach einer ersten Untersuchung bekannt, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Der Vorfall hatte sich in der demilitarisierten Zone (DMZ) zugetragen, welche die zwei Koreas voneinander trennt.

Werbung

Zuvor kündigte Südkoreas Verteidigungsminister Kang Shin Chul an, dass man "angemessene, substanzielle und entsprechende" Maßnahmen ergreifen werde, sollte bestätigt werden, dass die jüngste Explosion im Grenzgebiet durch von Nordkorea verlegte Landminen verursacht wurde. Details zu potenziellen Gegenmaßnahmen sind bislang nicht bekannt.

Nord- und Südkorea befinden sich seit dem Ende des Koreakriegs (1950-53) formal weiterhin im Kriegszustand, da bislang kein Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben in den vergangenen Jahren wieder deutlich zugenommen./fkr/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.