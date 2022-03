Südkorea: Raketentest Nordkoreas vermutlich fehlgeschlagen

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea ist nach Angaben des südkoreanischen Militärs offensichtlich ein erneuter Raketentest misslungen. Ein zunächst unidentifiziertes Geschoss sei am Mittwoch in der Nähe von Pjöngjang abgefeuert worden, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Der Test sei aber anscheinend schon kurz nach dem Start fehlgeschlagen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Nordkorea hatte in diesem Jahr schon mehrfach Raketen getestet. Die USA und Südkorea gehen davon aus, dass die selbst erklärte Atommacht Ende Februar und Anfang März auch ein neuartiges Interkontinentalraketen-System getestet hat. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung jeglicher Art von Raketen, die einen Atomsprengkopf tragen können./dg/DP/zb