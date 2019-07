Nordkorea nennt Raketentest Warnung an Südkorea

Seoul (Reuters) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die neuen Raketentests seines Landes als Warnung an Südkorea bezeichnet.

Man habe keine andere Wahl, als "unablässig übermächtige Waffensysteme" zu entwickeln, um den "potenziellen und direkten Bedrohungen" aus dem Süden zu begegnen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den Präsidenten am Freitag. Die Regierung in Seoul rede zwar vom Frieden, importiere jedoch neue Waffen und halte gemeinsame Militärübungen ab.

Die USA wurden der amtlichen Darstellung zufolge nicht genannt. Der Hinweis auf gemeinsame Militärübungen des Südens wurde von Beobachtern aber als Warnung an die Vereinigten Staaten verstanden. Nordkorea hatte am Donnerstag nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei Kurzstreckenraketen getestet. Dies hatte Zweifel an den geplanten Atomgesprächen zwischen den USA und Nordkorea geweckt.[nL4N24Q5E7] US-Außenminister Mike Pompeo sagte dem Sender Fox News, viele Staaten versuchten vor Verhandlungen Eindruck zu schinden.

Eine Dürre und die internationalen Sanktionen wegen des Streits über das Atomwaffenprogramm haben Nordkoreas Wirtschaft nach Darstellung der südkoreanischen Zentralbank 2018 so stark einbrechen lassen wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Sie sei real um 4,1 Prozent geschrumpft, erklärte die Notenbank des Nachbarlandes. Das sei der schlechteste Wert seit 1997 und bereits das zweite Jahr in Folge mit einem Minus. Die Exporte seien fast zum Erliegen gekommen.

Nordkorea selbst veröffentlicht keine Wirtschaftsdaten. Südkoreas Schätzungen, die das Land seit 1991 veröffentlicht, basieren auf Informationen aus verschiedenen Quellen, unter anderem den südkoreanischen Handelsbehörden.