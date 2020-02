Südkorea stemmt sich mit Konjunkturprogramm gegen Coronavirus

SEOUL (dpa-AFX) - Südkorea will mit einem milliardenschweren Konjunkturprogramm die Folgen des Coronavirus für die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens abfedern. Finanzminister Hong Nam Ki kündigte am Freitag ein Paket im Umfang von mehr als 20 Billionen Won (etwa 15 Milliarden Euro) an. Eine genaue Zahl nannte er nicht. Der Betrag schließe einen geplanten Nachtragshaushalt ein, der in der nächsten Woche im Parlament eingebracht werden soll, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Der Entwurf sieht demnach Ausgaben vor, die das Budget von 6,2 Billionen Won übersteigen sollen, das Südkorea vor fünf Jahren zusätzlich wegen des damaligen Ausbruchs der Atemwegserkrankung Mers aufgestellt hatte.

Das Paket solle helfen, das Ausmaß der Schäden durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu begrenzen und die wirtschaftliche Dynamik zu stärken, sagte Hong. Das Wirtschaftsleben und die Stimmung trübten sich rasch ein. In Südkorea sind die bisher meisten Infektionsfälle außerhalb Chinas gemeldet worden. Bis zum Freitag kletterte die Zahl der Infizierten auf mehr als 2300.

Unter anderem sind jetzt Hilfen von 9 Billionen Won vorgesehen, die die durch Finanzinstitutionen für Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die Umsatzbußen wegen der Epidemie erleiden. Auch soll die Vergabe von Darlehen mit niedrigen Zinsen für kleine und mittelgroße Firmen gestützt werden. Um den Konsum anzuschieben, will die Regierung Einkaufsgutscheine für private Haushalte verteilen.

Der Gouverneur der südkoreanische Zentralbank, Lee Ju Yeol, hatte am Donnerstag gewarnt, dass die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal schrumpfen könne. Die Bank of Korea korrigierte ihre diesjährige Wachstumsprognose von 2,3 Prozent auf 2,1 Prozent. Unter anderem sei zu erwarten, dass der Privatverbrauch infolge des Ausbruchs von Covid-19 kurzfristig einbrechen werde, hieß es./dg/DP/eas