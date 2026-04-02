DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.879 +0,2%Bitcoin60.203 +0,5%Euro1,1547 +0,2%Öl108,7 -0,5%Gold4.679 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Riester Rente umwandeln: 7 Gründe, warum Sparer ins Altersvorsorgedepot übertragen sollten Riester Rente umwandeln: 7 Gründe, warum Sparer ins Altersvorsorgedepot übertragen sollten
Alphabet-Aktie: Experte sieht Waymo im Robotaxi-Wettlauf vor Tesla Alphabet-Aktie: Experte sieht Waymo im Robotaxi-Wettlauf vor Tesla
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Südkoreas Geheimdienst hält Kim Jong Uns Tochter für Nachfolgerin

06.04.26 13:46 Uhr

SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Geheimdienst NIS hält die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für dessen politische Nachfolgerin. "Dies ist kein Urteil, das auf einfachen Indizien beruht, sondern auf Geheimdienstinformationen", sagte NIS-Direktor Lee Jong Seok, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Lee machte die Bemerkungen demnach während eines parlamentarischen Briefings.

Zuletzt trat die Tochter Kim Jong Uns gehäuft bei Besuchen der Armee auf. Mitte März veröffentlichte Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA Fotos, auf denen das junge Mädchen an der Seite ihres Vaters augenscheinlich einen Panzer auf einem militärischen Ausbildungsstützpunkt fährt. Dies soll laut Einschätzung der Geheimdienstbehörde NIS Zweifel an einer weiblichen Führungsfigur zerstreuen. Bislang wurde das patriarchal geprägte Nordkorea ausschließlich von Männern regiert - von Staatsgründer Kim Il Sung, seinem Sohn Kim Jong Il sowie Enkel Kim Jong Un.

Kim Jong Uns Tochter war erstmals im Jahr 2022 auf Fotos der Staatsmedien zu sehen. Seither hat sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen begleitet, darunter bei mehreren Raketentests sowie einem Staatsbesuch in China. Offiziell ist bislang jedoch nur wenig über sie bekannt. Weder ihr Alter noch ihr Name wurden offiziell von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll die Tochter mit Vornamen "Ju Ae" heißen. Ihr Alter wird auf ungefähr 13 oder 14 geschätzt.

Die Einschätzung über die politische Nachfolge Kims ist jedoch umstritten. Einige Experten gehen davon aus, dass Kim Jong Un neben seiner Tochter möglicherweise noch weitere Kinder hat; darunter auch einen Sohn, der zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit präsentiert werden könnte./fkr/DP/zb