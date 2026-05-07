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Südkoreas Präsident kommt zum Nato-Gipfel - Thema Rüstung

03.07.26 09:50 Uhr

SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat seine Teilnahme am Nato-Gipfel nächste Woche im türkischen Ankara bestätigt. Lee wolle dort die Kooperation mit den Mitgliedsstaaten der Militärallianz in der Rüstungsindustrie ausbauen, teilte sein nationaler Sicherheitsberater Wi Sung Lac während einer Pressekonferenz mit.

Wi sagte weiter, dass die Sicherheit in Europas und Asiens zusammenhänge und führte das Beispiel Nordkorea an, dessen Staatsführung rund 15.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine geschickt hat. Seit der russischen Invasion hat sich die südkoreanische Rüstungsbranche zu einem der wichtigsten alternativen Waffenlieferanten für europäische Staaten entwickelt. Größter Abnehmer südkoreanischer Waffen ist Polen.

Südkorea ist zwar kein vollwertiges Nato-Mitglied, doch zählt neben Japan, Australien und Neuseeland zu den wichtigsten Nato-Partnerstaaten im indopazifischen Raum. Für Präsident Lee Jae Myung ist das am Dienstag beginnende Treffen in Ankara die erste persönliche Teilnahme an einem Nato-Gipfel. Beim letztjährigen Nato-Gipfel in den Niederlanden ließ sich Lee kurzfristig vertreten./fkr/DP/stk