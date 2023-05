Südliche Länder warnen vor Spaltung des deutschen Energiemarktes

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Energiekontor bekräftigt Prognose. GSK verkauft Haleon-Aktien in Millionenhöhe. Umsatz von Richemont steigt dank starkem Schmuckgeschäft. Google will KI-Chatbot Bard auch in Deutschland und EU einführen. Vitesco rutscht in die roten Zahlen. Pirelli verzeichnet Umsatzplus. Wettbewerbshüter genehmigen Partnerschaft von Shop Apotheke und Galenica.