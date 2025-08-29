Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Montagnachmittag

Blick auf Südzucker-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 10,12 EUR.

Die Südzucker-Aktie konnte um 15:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 10,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 10,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.303 Südzucker-Aktien.

Am 06.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 18,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,88 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 2,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,33 EUR an.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 08.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2026 0,109 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

