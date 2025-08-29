Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagmittag gesucht

Kurs der Südzucker

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 10,07 EUR.

Das Papier von Südzucker legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 10,07 EUR. Die Südzucker-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,11 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,06 EUR. Zuletzt wechselten 21.876 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 12,37 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 9,88 EUR. Abschläge von 1,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,33 EUR.

Am 10.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,109 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen