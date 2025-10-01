Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Südzucker zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Südzucker-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,37 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Südzucker-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 9,37 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,41 EUR zu. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,37 EUR. Bei 9,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.629 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 9,27 EUR. Abschläge von 1,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Südzucker-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,074 EUR fest.

