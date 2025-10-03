DAX24.454 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1731 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Lufthansa 823212 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche, HOCHTIEF im Fokus
Top News
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Blick auf Südzucker-Kurs

Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Vormittag

03.10.25 09:27 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,43 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,40 EUR 0,01 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Südzucker konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,43 EUR. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 9,47 EUR zu. Bei 9,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.970 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 1,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie.

Am 10.07.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,074 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ah

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen