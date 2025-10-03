Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Vormittag

Blick auf Südzucker-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,43 EUR.

Das Papier von Südzucker konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,43 EUR. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 9,47 EUR zu. Bei 9,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.970 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 1,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie.

Am 10.07.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,074 EUR in den Büchern stehen haben wird.

