Blick auf Aktienkurs

Südzucker Aktie News: Südzucker macht am Donnerstagvormittag Boden gut

04.09.25 09:25 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,05 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,05 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 10,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.184 Südzucker-Aktien.

Am 06.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,37 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,08 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,88 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,74 Prozent.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,33 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Südzucker veröffentlichte am 10.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 09.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,109 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
