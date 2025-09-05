Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Montagvormittag nordwärts

So entwickelt sich Südzucker

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR zu.

Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR. Bei 10,02 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.903 Südzucker-Aktien.

Bei einem Wert von 12,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 18,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 1,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,33 EUR.

Am 10.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,109 EUR in den Büchern stehen haben wird.

