So entwickelt sich Südzucker

Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Montagvormittag nordwärts

08.09.25 09:25 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,98 EUR 0,05 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR. Bei 10,02 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.903 Südzucker-Aktien.

Bei einem Wert von 12,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 18,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 1,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,33 EUR.

Am 10.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,109 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
26.06.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

