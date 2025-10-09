DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.994 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,89 -0,3%Gold4.013 -0,7%
Südzucker im Blick

Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Nachmittag ins Minus

09.10.25 16:09 Uhr
Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 9,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,64 EUR 0,14 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 9,54 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Südzucker-Aktie bis auf 9,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 152.953 Stück.

Am 25.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 26,21 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,22 EUR am 09.10.2025. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 3,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Südzucker wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,074 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

