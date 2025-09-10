Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kurs der Südzucker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Zuletzt wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,89 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,89 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 9,91 EUR. Bei 9,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.715 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2024 auf bis zu 12,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,63 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 0,40 Prozent sinken.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,07 EUR an.

Am 10.07.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Südzucker-Bilanz für Q2 2026 wird am 09.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 08.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,074 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen