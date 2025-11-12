Südzucker Aktie News: Südzucker legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 9,70 EUR.

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 9,70 EUR. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,72 EUR an. Bei 9,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 24.205 Südzucker-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,04 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 24,12 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Kursverlust von 4,95 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,20 EUR für die Südzucker-Aktie.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,05 Mrd. EUR, gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,48 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Am 14.01.2027 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie stehen.

