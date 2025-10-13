Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Abschlägen

Südzucker im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 9,72 EUR ab.

Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 9,72 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,83 EUR. Zuletzt wechselten 53.733 Südzucker-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 23,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Abschläge von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.10.2025. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.01.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 14.01.2027 werfen.

Laut Analysten dürfte Südzucker im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,005 EUR einfahren.

