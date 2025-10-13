DAX24.361 +0,5%Est505.559 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Südzucker im Fokus
Südzucker im Fokus

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Abschlägen

13.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 9,72 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,77 EUR -0,06 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 9,72 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,83 EUR. Zuletzt wechselten 53.733 Südzucker-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 23,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Abschläge von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.10.2025. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.01.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 14.01.2027 werfen.

Laut Analysten dürfte Südzucker im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,005 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
