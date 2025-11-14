Südzucker Aktie News: Südzucker büßt am Freitagvormittag ein
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 9,65 EUR nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,4 Prozent auf 9,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,65 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 831 Stück gehandelt.
Bei 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2025 Kursverluste bis auf 9,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,20 EUR.
Am 09.10.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
