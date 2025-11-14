DAX23.823 -0,9%Est505.686 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1624 -0,1%Öl64,17 +1,7%Gold4.171 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse schließen im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
So lukrativ wäre eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen So lukrativ wäre eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen
Wie viel Wert mit einer Avalanche-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Avalanche-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Südzucker Aktie News: Südzucker büßt am Freitagvormittag ein

14.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 9,65 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,4 Prozent auf 9,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,65 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 831 Stück gehandelt.

Bei 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2025 Kursverluste bis auf 9,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen