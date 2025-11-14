Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 9,52 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 9,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,52 EUR. Mit einem Wert von 9,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.217 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 20,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,10 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,25 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Südzucker wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie aus.

