Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag auf Höhenflug

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 13,6 Prozent auf 18,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 18,66 EUR. Mit einem Wert von 16,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.437.599 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 1,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2022 bei 11,81 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,22 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,53 EUR.

Am 13.01.2023 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 30.11.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 16.05.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,608 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

