Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagmittag mit KursVerlusten

22.08.25 12:05 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 10,11 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,03 EUR 0,08 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 10,11 EUR abwärts. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 176.858 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 12,37 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 18,27 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2025 Kursverluste bis auf 9,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 2,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 10.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,55 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 08.10.2026 dürfte Südzucker die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,130 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

Südzucker-Aktie schwächelt: Südzucker erwartet schwaches Quartal - Gewinneinbruch

DatumMeistgelesen
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
09:16Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:16Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
26.06.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

