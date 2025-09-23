Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochvormittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Südzucker. Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 9,42 EUR.

Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 9,42 EUR abwärts. Die Südzucker-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,42 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.687 Südzucker-Aktien.

Bei 12,04 EUR markierte der Titel am 25.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 21,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,31 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 1,17 Prozent Luft nach unten.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 10.07.2025 vor. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Am 08.10.2026 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,074 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

