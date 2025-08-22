Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Südzucker-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,12 EUR.

Die Südzucker-Aktie zeigte sich um 15:44 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,12 EUR an der Tafel. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,15 EUR aus. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 10,06 EUR. Bei 10,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 42.335 Stück.

Am 06.09.2024 markierte das Papier bei 12,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,23 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2025 bei 9,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 10.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 08.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,109 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

