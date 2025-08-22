Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Vormittag südwärts

Kurs der Südzucker

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 10,11 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 10,11 EUR. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 10,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.822 Südzucker-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,37 EUR) erklomm das Papier am 06.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,35 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2025 Kursverluste bis auf 9,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,33 EUR.

Am 10.07.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Südzucker-Bilanz für Q2 2026 wird am 09.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 08.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,109 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

