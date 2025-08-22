DAX24.323 -0,2%ESt505.469 -0,4%Top 10 Crypto15,72 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.368 -0,1%
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit negativen Vorzeichen

25.08.25 12:05 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 10,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,11 EUR -0,08 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:38 Uhr ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 10,10 EUR. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 10,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.401 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 18,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,23 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,33 EUR je Südzucker-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 10.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,55 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,15 Mrd. EUR.

Die Südzucker-Bilanz für Q2 2026 wird am 09.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 08.10.2026 dürfte Südzucker die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,109 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

