Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Südzucker-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,03 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie um 15:40 Uhr im XETRA-Handel bei 10,03 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,15 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 9,99 EUR. Bei 9,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 46.468 Stück.

Bei 12,37 EUR erreichte der Titel am 06.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,33 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,88 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 1,55 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,33 EUR je Südzucker-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,55 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,15 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,109 EUR je Aktie.

