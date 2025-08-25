Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich Südzucker

Die Aktie von Südzucker hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 10,03 EUR bewegte sich die Südzucker-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Südzucker-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,03 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 10,05 EUR. Bei 9,99 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.408 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,33 Prozent hinzugewinnen. Am 18.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 1,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,33 EUR.

Am 10.07.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 08.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,109 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

