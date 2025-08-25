DAX24.180 -0,4%ESt505.396 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,20 -0,8%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt
Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
So entwickelt sich Südzucker

Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

26.08.25 09:25 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Südzucker hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 10,03 EUR bewegte sich die Südzucker-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,02 EUR -0,11 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Südzucker-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,03 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 10,05 EUR. Bei 9,99 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.408 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,33 Prozent hinzugewinnen. Am 18.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 1,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,33 EUR.

Am 10.07.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 08.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,109 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ah

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
26.06.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen