Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 10,03 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,4 Prozent auf 10,03 EUR. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 10,01 EUR. Bei 10,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 617 Südzucker-Aktien.

Am 06.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,37 EUR an. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 23,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,88 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,55 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,33 EUR.

Am 10.07.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,36 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 2,15 Mrd. EUR, gegenüber 2,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,60 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 08.10.2026.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,109 EUR je Aktie.

