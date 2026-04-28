Südzucker: Hält die Unterstützung?

Nach der deutlichen Konsolidierung geht es für die Südzucker-Aktie weiter seitwärts. Technisch und fundamental bleibt die Lage uneinheitlich.

Mit den vorläufigen Eckwerten zum Geschäftsjahr 2025/26 (per 28.2.) hat Südzucker die zuletzt kommunizierten Ziele erreicht. Bei einem Konzernumsatz von 8,4 Mrd. Euro erreichte das EBITDA 535 Mio. Euro. Die Zielspannen lagen beim Umsatz bei 8,3 bis 8,7 Mrd. Euro und beim EBITDA bei 470 bis 570 Mio. Euro. 2026/27 soll der Konzernumsatz leicht unterhalb von 8,4 Mrd. Euro liegen, während das Management für das EBITDA eine Range von 480 bis 680 Mio. Euro prognostiziert.

Trügerische Ruhe

Technisch hat die Aktie nach dem Sprung auf das Jahreshoch bei über 13 Euro Ende März wieder spürbar nachgegeben. Aktuell pendelt sich das Papier leicht oberhalb der Marke bei 11,40/11,50 Euro ein. Hier verlief im zweiten Quartal und zu Beginn des dritten Quartals 2025 die obere Begrenzungslinie der Seitwärtsrange zwischen 11 und 11,50 Euro, die nun als Unterstützung fungieren könnte.

Impuls erforderlich

Die Hoffnung auf ein starkes Ergebnis bei der Biosprit-Tochter CropEnergies ist offensichtlich aber erst einmal verpufft. Infolge des Kriegs am Golf stiegen die Benzinpreise stark an, was auch die Hersteller von Biokraftstoffen beflügelte. Keimt hier neue Fantasie auf, wäre die Marke um 11,50 Euro eine gute Basis für ein neues Kurs-Comeback. Der im März geknackte Abwärtstrend unterhalb von 10 Euro spielt für den kurzfristigen Verlauf hingegen keine Rolle.

Fazit

Mit den Eckwerten für 2026/27 hat sich das Südzucker-Management beim EBITDA eine breite Range genehmigt. Das lässt zwar noch Potenzial für eine positive Überraschung bei der Tochter CropEnergies, eine Erläuterung der Prognose wird es aber erst bei Vorlage der finalen Geschäftszahlen für 2025/26 am 21. Mai geben. Aktuell erscheint die technische Unterstützung zwar stabil, ohne Impulse vom Zuckerpreis oder von CropEnergies könnte es aber auch wieder abwärts gehen. Der Zuckerpreis liegt nah am Dreijahrestief und die Diskussion um eine Zuckersteuer in Deutschland dürfte dem Kurs nicht zuträglich sein. Solange sich der Kurs nicht vom Unterstützungsbereich absetzen kann, bleibt die Lage angespannt.

Klarer ist die Lage bei der LAIQON AG, wo Zahlen, Ausblick und der jüngste Kurstrend allesamt in eine Richtung zeigen, und zwar nach oben. Denn nach den überzeugenden Q1-Zahlen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das für das Gesamtjahr geplante massive Wachstum von Umsatz und Ergebnis gelingen könnte: zum Artikel

Eine überraschende Nachricht gab es am Wochenende hingegen von clearvise, die, gemessen an der Marktreaktion, wohl weitere Fragen aufgeworfen hat: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.364 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 25.04.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 28.04.26 um 12:21 Uhr.

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