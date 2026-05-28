Südzucker: Ist das schon die Wende?

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Der Kursabschwung der Südzucker-Aktie ist zunächst gestoppt, doch technisch bleibt die Lage angespannt. Hilfe könnte von den Quartalszahlen kommen.

Zur Wochenmitte meldete der Nahrungsmittelkonzern Agrana vorläufige Eckwerte für die am 9. Juli auf der Agenda stehenden Q1-Zahlen (März bis Mai). Während das Unternehmen beim Umsatz mit 855,3 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 880,2 Mio. Euro blieb, kletterte das EBIT auf 35,4 Mio. Euro (Q1 2025: 5,7 Mio. Euro). Begründet wurde dies mit einer verbesserten operativen Entwicklung in den Segmenten Stärke und Zucker. Zudem war der Vorjahreswert mit einmaligen Restrukturierungsaufwendungen belastet.

Zusätzlicher Hebel über Beteiligung?

Der starke EBIT-Anstieg bei Agrana dürfte ein Indiz für die Quartalszahlen bei Südzucker sein, die ebenfalls am 9. Juli veröffentlicht werden. Zwar haben die Mannheimer bereits im Mai auf ein deutlich verbessertes EBITDA gegenüber Q1 2025 (96 Mio. Euro) hingewiesen, Zahlen wurden indes nicht genannt. Da Südzucker zudem 50 Prozent an der AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG hält, die wiederum mit 78,34 Prozent an Agrana beteiligt ist, könnte dies einen zusätzlichen Hebel darstellen.

Hoffnung auf Kursbelebung

Ein starkes Quartalsergebnis könnte der Südzucker-Aktie aus der aktuell schwierigen Chartsituation heraushelfen, denn die Aktie kämpft gerade damit, den seit Anfang April anhaltenden, dynamischen Abwärtstrend zu brechen. Zuletzt fand das Papier bei rund 10,40 Euro einen Halt. Das kam nicht von ungefähr: Von dieser Marke startete im März der sprunghafte Anstieg, nachdem Anleger durch die steigenden Rohölpreise auch Biokraftstoff-Aktien entdeckten. Über CropEnergies ist Südzucker nämlich zu 100 Prozent an einem Biokrafthersteller beteiligt.

Fazit

Unsere Befürchtung, dass die Unterseite des absteigenden Dreiecks im Chart bei rund 11 Euro keinen Bestand hat, wurde im Juni Realität. Nach einer ersten Bodenbildung bei rund 10,40 Euro hat das Papier mittlerweile zu einer leichten Erholung angesetzt, die von der Aussicht auf ein positives Quartalsergebnis aber noch etwas mehr Dynamik erhalten könnte. Risikobereite Anleger, die einen Trade auf die Quartalszahlen wagen wollen, sollten die Position aber eng absichern.

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Erstellung am 03.07.26 um 9:22 Uhr.

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