Südzucker konkretisiert Umsatzausblick

Aktien in diesem Artikel Südzucker 16,93 EUR

-4,83% Charts

News

Analysen

MANNHEIM (dpa-AFX) - Südzucker hat den Umsatzausblick für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert. Nachdem bisher nur von einer Steigerung die Rede gewesen war, wird für 2023/24 nun ein Erlös bei 10,4 bis 10,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage endgültiger Zahlen für 2022/23 mit. Mit Ausnahme der Biosprit-Tochter Cropenergies werde in allen Segmenten mit einem Zuwachs gerechnet. Für das operative Konzernergebnis wird demnach weiterhin eine Bandbreite 725 und 875 Millionen Euro erwartet.

Im vergangenen Jahr hatte das Management mehrfach die Prognosen angehoben, da das Zuckergeschäft des Konzerns unerwartet gut lief. Letztlich fielen die Ergebnisse 2022/23 im Tagesgeschäft sogar noch über den Zielen aus. Der Umsatz stieg um rund 25 Prozent auf knapp 9,5 Milliarden Euro, und das operative Ergebnis lag mit 704 Millionen Euro ebenfalls klar über dem Vorjahreswert von 332 Millionen. Unter dem Strich verdienten die Mannheimer 529 Millionen Euro nach 123 Millionen Euro ein Jahr zuvor./tav/mis