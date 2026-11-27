Die Südzucker-Aktie hat seit Ende September kräftig Federn gelassen. Hilfe könnte nun von den wieder anziehenden Preisen für Weißzucker kommen.

Die Südzucker-Aktie ist zumindest im bisherigen Börsenjahr nichts für schwache Nerven. Mit gut 9 Euro ins Jahr 2026 gestartet, erreichte die Aktie Ende März ein Zwischenhoch bei gut 13 Euro. Nach einem zwischenzeitlichen Kurseinbruch bis auf rund 10,40 Euro gelang Ende September der Sprung auf das neue Jahreshoch bei gut 13,20 Euro. Aktuell können Anleger von solchen Kursen nur träumen. Die Realität lautet: 10,70 Euro. Doch sollte nicht vergessen werden, dass die Aktie seit Jahresbeginn noch immer gut 15 Prozent im Plus liegt.

Zuckergeschäft bleibt bestimmender Faktor

Maßgebliche Determinanten im Südzucker-Geschäft sind natürlich die Notierungen für Zucker, aber auch die Preise für Biosprit. Denn im Geschäftsjahr 2025/26 (per 28.2.) entfielen rund ein Drittel der Umsätze auf das Zuckersegment und knapp 10 Prozent auf das Biokraftstoffgeschäft der Tochter CropEnergies. Sowohl die Preise für Rohöl, an denen sich die Kraft- und Biokraftstoffe orientieren, als auch die Futures für Weißzucker sind vom Hoch im Oktober wieder deutlich zurückgekommen.

Schwächere Ernte gleich höhere Preise?

Während die Rohölpreise ohne eine neue Eskalation am Golf tendenziell im Sinken begriffen sind, haben die Futures für Weißzucker hingegen wieder nach oben gedreht. Das macht Sinn, denn die…

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