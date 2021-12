Süßwarenhändler bewerten Saison positiv

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Süßwarenhändler sehen den Verlauf der aktuellen Herbst- und Weihnachtssaison positiv. Der Verkauf von Herbst- und Weihnachtsgebäck habe sich dank des kühlen Wetters in den vergangenen Monaten gut oder sogar sehr gut entwickelt, teilte der Süßwarenhandelsverband Sweet Global Network am Mittwoch in München mit. Dies gelte auch für das Segment Schokolade, also für Hohlfiguren und Adventskalender. "Wir erwarten Verkaufszahlen etwa auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht darüber", sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Hans Strohmaier, laut der Mitteilung.

Trotz einer globalen Lieferkettenkrise mit höheren Kosten habe es keine dramatischen Ausfälle in der Belieferung des Handels gegeben. Der Verband betonte, dass trotz der gestiegenen Kosten die Preise für Süßwaren bisher stabil geblieben seien.

Nach Angaben des Verbandes ist die Vorweihnachtszeit für die deutsche Süßwarenwirtschaft die bedeutendste Saison im Jahr. Allein in den Monaten November und Dezember erwirtschafteten die deutschen Süßwarenhersteller mehr als 20 Prozent ihrer Jahresumsätze, die insgesamt bei etwa 15 Milliarden Euro Euro lägen.

Im Verband "Sweet Global Network" sind mehr als 300 Großhändler, Fachhändler, Importeure und Hersteller aus zehn Ländern vertreten.

/tob/DP/men