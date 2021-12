Süßwarenindustrie produziert mehr Schokoladen-Nikoläuse

BONN (dpa-AFX) - Die deutsche Süßwarenindustrie hat in diesem Jahr rund 160 Millionen Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner produziert

- rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist das Ergebnis einer

am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) bei seinen Mitgliedsunternehmen. "In schwierigen und ungewissen Zeiten zeigt sich, dass Süßwaren zu den kleinen Freuden des Alltags gehören", sagte BDSI-Hauptgeschäftsführer Carsten Bernoth. Das gelte insbesondere für Schoko-Weihnachtsmänner.

Rund zwei Drittel (etwa 103 Millionen) der in Deutschland produzierten Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner wurden in den letzten Wochen an den deutschen Lebensmittelhandel sowie an Kaufhäuser und Fachgeschäfte in der Bundesrepublik ausgeliefert. Etwa ein Drittel (rund 57 Millionen) der Schoko-Weihnachtsmänner gingen in den Export. Besonders beliebt sind deutsche Schoko-Nikoläuse in Frankreich, Österreich und Großbritannien. Doch werden sie auch in die USA, nach Kanada und Australien verkauft./rea/DP/eas