Suez schüttet eine unveränderte Dividende aus

Der französische Entsorgungskonzern Suez S.A. (ISIN: FR0010613471) will seinen Aktionären für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,65 Euro je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Suez hatte für das Jahr 2018 ebenfalls eine Dividende von 0,65 Euro ausbezahlt. Seit dem Listing der Aktie am 22. Juli 2008 liegt die Dividende auf diesem Niveau.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 14,97 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,34 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2020 statt. Auszahltag für die Dividende ist der 20. Mai 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 18. Mai 2020.

Wie der Konzern am Mittwoch weiter mitteilte, stieg der Umsatz im Jahr 2019 um 3,9 Prozent auf 18,02 Mrd. Euro. Auf organischer Basis war dies ein Plus von 3,6 Prozent. Der Betriebsgewinn (EBITDA) betrug 3,22 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,77 Mrd. Euro). Die EBITDA-Marge kletterte von 16 auf 17,9 Prozent. Unter dem Strich verbesserte sich der Nettogewinn um 5 Prozent auf 352 Mio. Euro.

Suez (früher: Suez Environnement) hat seinen Sitz in Paris und ist vor allem im Recycling und der Abfallverwertung sowie in der Wasseraufbereitung tätig.

Redaktion MyDividends.de