Sugs Lloyd präsentierte Quartalsergebnisse

01.11.26 06:35 Uhr

Sugs Lloyd veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 112,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 636,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net