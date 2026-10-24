Sukhjit Starch Chemicals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

24.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Sukhjit Starch Chemicals 4,08 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,89 INR gegenüber 1,38 INR im Vorjahresquartal.

Sukhjit Starch Chemicals hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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