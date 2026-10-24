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Sukhjit Starch Chemicals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Sukhjit Starch & Chemicals Ltd Registered Shs
148.00 6.60 4.67 %
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Sukhjit Starch Chemicals hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,89 INR gegenüber 1,38 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Sukhjit Starch Chemicals 4,08 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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