Sulliden Mining Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Sulliden Mining Capital präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sulliden Mining Capital ein EPS von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,030 CAD beziffert, während im Vorjahr -0,200 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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