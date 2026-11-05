Sumeet Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Sumeet Industries hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 INR gegenüber 0,160 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,64 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sumeet Industries einen Umsatz von 2,69 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion Finanzen.net