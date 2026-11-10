SUN LIFE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

10.11.26 06:35 Uhr

SUN LIFE hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SUN LIFE 25,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUN LIFE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net