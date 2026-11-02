Sun Summit Minerals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Sun Summit Minerals präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sun Summit Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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