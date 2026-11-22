Das vergangene Quartal hat Sunation Energy mit einem Umsatz von insgesamt 11,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,02 Prozent verringert.

Sunation Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.

Sunation Energy hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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