Sunation Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Sunation Energy hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Sunation Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Sunation Energy mit einem Umsatz von insgesamt 11,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,02 Prozent verringert.
Redaktion Finanzen.net
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