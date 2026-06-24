Sunbelt Rentals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Sunbelt Rentals hat am 23.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,15 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,61 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 11,15 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Sunbelt Rentals 10,79 Milliarden USD umgesetzt.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,71 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 11,03 Milliarden USD prognostiziert worden war.
Redaktion finanzen.net
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