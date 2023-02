Suncor Energy schüttet Dividende aus

Der kanadische Energiekonzern Suncor Energy Inc. (ISIN: CA8672241079, TSE: SU) zahlt am 24. März 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,52 CAD je Anteilsschein an seine Investoren. Record day ist der 3. März 2023. Mitte November 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,47 CAD) eine Dividendenerhöhung um 11 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,08 CAD ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite von Suncor Energy beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 46,59 CAD (Stand: 15. Februar 2023) 4,46 Prozent.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete der Konzern einen operativen Ertrag auf bereinigter Basis in Höhe von 2,43 Mrd. CAD nach einem operativen Ertrag auf bereinigter Basis von 1,3 Mrd. CAD im Jahr zuvor, wie am 14. Februar 2023 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 13,92 Mrd. CAD nach 11,15 Mrd. CAD im Vorjahr.

Suncor Energy mit Firmensitz in Calgary wurde 1917 in Montreal unter dem Namen Sun Company of Canada gegründet. Im Jahr 1967 begann Suncor, Ölsand industriell zu Ölprodukten weiterzuverarbeiten und gehört damit zu den Pionieren im Ölsandgeschäft. Suncor Energy gehört zu den größten Energiekonzernen Kanadas. Der Fokus der Firma liegt auf Öl, Erdgas und Erneuerbaren Energien.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto mit 8,47 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 62,57 Mrd. CAD (Stand: 15. Februar 2023).

