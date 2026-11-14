Sunday Lake Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sunday Lake Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 CAD je Aktie gewesen.

Sunday Lake Gold hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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