Sunday Lake Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Sunday Lake Gold hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Sunday Lake Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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