Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 119,20 Prozent auf 2,65 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,24 INR je Aktie erzielt worden.

Sunrakshakk Industries India hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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