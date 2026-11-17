Sunrakshakk Industries India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Sunrakshakk Industries India hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,24 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 119,20 Prozent auf 2,65 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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