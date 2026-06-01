Sunrakshakk Industries India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sunrakshakk Industries India lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,56 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sunrakshakk Industries India im vergangenen Quartal 1,98 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 92,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunrakshakk Industries India 1,03 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,65 INR. Im Vorjahr waren 4,38 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,08 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,80 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net