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Heute im FokusDAX fester -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- OpenAI, Novo Nordisk, NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Barclays erwartet positive Quartalszahlen bei RWE. Palantir: Bundeswehr setzt bei KI-Cloud auf europäische Anbieter. Air Liquide meldet leichten Umsatzrückgang - Ausblick bestätigt. Mutares will Dividende stabil halten. Deutsche Börse mit überaus gelungenem Jahresauftakt. Bank of Japan hält Leitzins stabil. Trump fordert nach Kimmel-Satire Entlassung des Disney-Moderators.
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